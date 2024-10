Il rinnovo di Kvara sempre più un rebus: la clausola choc ‘alla Osimhen’ (Di martedì 22 ottobre 2024) Il rinnovo di Kvaratskhelia rischia di diventare sempre più intricato: spunta la clausola monstre che il Napoli vorrebbe inserire Il Napoli di Antonio Conte riscuote applausi, approvazioni ma soprattutto punti e conferme. Perché in effetti l’ultima gara di Empoli non ha convinto granché, risolta da un rigore discusso su Politano. Ma la classifica non mente e continua a dire che gli azzurri sono in vetta dopo otto giornate, che non significa ancora niente ma di sicuro qualcosa vorrà dire. I partenopei sono riusciti quasi subito a trovare la quadratura del cerchio, con una formazione titolare di base più i cambi che entrano e spesso decidono, vedi Neres. Tenere fuori il brasiliano diventa complicato, ma finché le gioca bene o male tutte e in questa maniera va bene un po’ a tutti. Kvaratskhelia (LaPresse) – calciomercato. Calciomercato.it - Il rinnovo di Kvara sempre più un rebus: la clausola choc ‘alla Osimhen’ Leggi tutta la notizia su Calciomercato.it (Di martedì 22 ottobre 2024) Ilditskhelia rischia di diventarepiù intricato: spunta lamonstre che il Napoli vorrebbe inserire Il Napoli di Antonio Conte riscuote applausi, approvazioni ma soprattutto punti e conferme. Perché in effetti l’ultima gara di Empoli non ha convinto granché, risolta da un rigore discusso su Politano. Ma la classifica non mente e continua a dire che gli azzurri sono in vetta dopo otto giornate, che non significa ancora niente ma di sicuro qualcosa vorrà dire. I partenopei sono riusciti quasi subito a trovare la quadratura del cerchio, con una formazione titolare di base più i cambi che entrano e spesso decidono, vedi Neres. Tenere fuori il brasiliano diventa complicato, ma finché le gioca bene o male tutte e in questa maniera va bene un po’ a tutti.tskhelia (LaPresse) – calciomercato.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Kvaratskhelia - rinnovo sempre più lontano. Trapelano nuovi dettagli - Il rinnovo di Khvicha Kvaratskhelia sembra sempre più lontano, e l’accordo tra le parti non è ancora stato trovato. L'articolo Kvaratskhelia, rinnovo sempre più lontano. Queste pretese economiche hanno creato un clima di gelo con la dirigenza partenopea, che non sembra disposta a soddisfare tali richieste. (Napolipiu.com)

Milan - sempre più vicino il rinnovo di Gabbia : i dettagli - ???? AC Milan centre back Matteo Gabbia’s due to sign […]. Passi in avanti in casa Milan per il rinnovo di Gabbia: dopo le parole del procuratore arrivano ulteriori conferme sul prolungamento in rossonero Come riportato da Fabrizio Romano, arrivano sempre più conferme nel calciomercato del Milan rispetto all’imminente rinnovo di Matteo Gabbia, come ribadito anche in mattinata dall’agente Tullio ... (Calcionews24.com)

Milan - Matteo Gabbia sempre più vicino al rinnovo? Le parole dell’agente - La rivelazione di Tullio Tinti sul rinnovo di contratto del numero 46 rossonero: Lui è molto felice, ha la maglia del Milan addosso da quando è bambino e quindi è super felice di prolungare e di essere un giocatore importante per il Diavolo. . Sforzi ora tutti ripagati come svelato dallo stesso agente del calciatore ai microfoni di TuttoMercatoWeb: Gabbia ha fatto il salto nelle ultime due ... (Dailymilan.it)