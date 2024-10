Il governo Meloni non sa quanto ci costa portare ogni migrante in Albania (Di martedì 22 ottobre 2024) Il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi, messo davanti a una domanda su quanto sia costato portare avanti e indietro dall'Albania, nel giro di pochi giorni, una dozzina di persone migranti su navi della Marina militare, non ha saputo o voluto rispondere. Fanpage.it - Il governo Meloni non sa quanto ci costa portare ogni migrante in Albania Leggi tutta la notizia su Fanpage.it (Di martedì 22 ottobre 2024) Il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi, messo davanti a una domanda susiatoavanti e indietro dall', nel giro di pochi giorni, una dozzina di persone migranti su navi della Marina militare, non ha saputo o voluto rispondere.

