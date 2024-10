Lettera43.it - Il Fondo monetario internazionale abbassa le stime di crescita dell’Italia

(Di martedì 22 ottobre 2024) Ilha rivisto al ribasso le previsioni dieconomica per l’Italia nel 2025, evidenziando un rallentamento importante. Secondo il FMI, il Pil italiano aumenterà dello 0,7 per cento sia nel 2024 che nel 2025, con una correzione al ribasso di 0,4 punti percentuali rispetto alle precedenti. Questo ridimensionamento pone l’Italia in una posizione di debolezza nel G7, con lapiù bassa rispetto ad altre nazioni come la Germania (+1,3 per cento) e la Francia (+1,4 per cento). Il governo italiano, tuttavia, ha previsto un aumento dell’1,2 per cento per il 2024, come indicato nel Def, creando così un netto contrasto con le previsioni più caute dell’Fmi. Inoltre, ilprevede un’inflazione in diminuzione all’1,7 per cento nel 2024, ma destinata a risalire al 2 per cento nel 2025.