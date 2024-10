Il dramma di Maxime Fleury, alla ricerca di soldi per salvare la moglie malata: “L’ultima occasione” (Di martedì 22 ottobre 2024) Maxime Fleury ex giocatore del Nizza, oggi nel modesto FC Mondercange in Lussemburgo non può permettersi le cure che potrebbero salvare la moglie Julia, ammalatasi di leucemia al rientro del viaggio di nozze nel 2022: "Non vi mento, è l'ultima cura che c'è su questa terra". Le spese ammontano a oltre 250 mila euro, Fleury ha raccolto già 130 mila con una campagna fondi. Fanpage.it - Il dramma di Maxime Fleury, alla ricerca di soldi per salvare la moglie malata: “L’ultima occasione” Leggi tutta la notizia su Fanpage.it (Di martedì 22 ottobre 2024)ex giocatore del Nizza, oggi nel modesto FC Mondercange in Lussemburgo non può permettersi le cure che potrebberolaJulia, amsi di leucemia al rientro del viaggio di nozze nel 2022: "Non vi mento, è l'ultima cura che c'è su questa terra". Le spese ammontano a oltre 250 mila euro,ha raccolto già 130 mila con una campagna fondi.

