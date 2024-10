Il derby si tinge di bianco e di nero: l’Angelini Cesena regola Riccione in 4 set (Di martedì 22 ottobre 2024) In un MiniPalazzetto delle grandi occasioni l’Elettromeccanica Angelini Cesena sorride ed esalta i tifosi, strapazzando Riccione e portando a casa la seconda vittoria della stagione, imponendosi 3-1 (25-15, 25-23, 23-25, 25-15). Le ragazze di coach Lucchi giocano una partita eccellente in Cesenatoday.it - Il derby si tinge di bianco e di nero: l’Angelini Cesena regola Riccione in 4 set Leggi tutta la notizia su Cesenatoday.it (Di martedì 22 ottobre 2024) In un MiniPalazzetto delle grandi occasioni l’Elettromeccanica Angelinisorride ed esalta i tifosi, strapazzandoe portando a casa la seconda vittoria della stagione, imponendosi 3-1 (25-15, 25-23, 23-25, 25-15). Le ragazze di coach Lucchi giocano una partita eccellente in

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Derby all’Angelini Cesena. Strapazzato il Riccione - Nel secondo parziale Riccione tenta di cambiare l’inerzia a suon di pallonetti (5-8), ma viene presto raggiunto grazie a un tap-in di Melandri sul servizio di Caniato (18-18). Le ragazze di coach Lucchi in particolare hanno disputato una partita molto convincente in fase di cambiopalla (44%), con la correlazione muro-difesa che ha determinato gli strappi decisivi. (Ilrestodelcarlino.it)

Angelini Cesena al derby. Prima in casa con Riccione - Nel frattempo è ora di tornare in campo anche per la squadra maschile del Rubicone in Volley Sab Group, impegnata in serie B: oggi alle 18 i romagnoli scenderanno in campo al PalaLiuti di Castelferretti contro la Sabini. Luca Ravaglia . Dovremo stare attenti a Giuliani, un palleggiatore molto esperto, ai due laterali di posto 4 Mancinelli e Licitra e a Giaccaglia al centro. (Ilrestodelcarlino.it)

Esordio casalingo da brividi per l’Angelini Cesena : al MiniPalazzetto il derby col Riccione - Tutto pronto per l’esordio casalingo dell’Elettromeccanica Angelini Cesena che domenica 20 ottobre chiama a raccolta i propri tifosi: al MiniPalazzetto va in scena il primo derby di Romagna, dall’altra parte della rete c’è l’attrezzata Riccione, fresca di promozione in serie B1, in cui militano... (Cesenatoday.it)