Il 5 dicembre a Napoli la finale di X Factor 2024 in piazza del Plebiscito (Di martedì 22 ottobre 2024) Il 5 dicembre in piazza del Plebiscito a Napoli la finale di X Factor 2024: come partecipare come pubblico. Manfredi: "Sarà una grandissima festa della musica"

XFactor 2024 : il 5 dicembre la finalissima in piazza del Plebiscito a Napoli - Una selezione appassionante e tesissima, piena di colpi di scena e anche divertente, ma adesso a X Factor 2024 è arrivato il momento della sfida ufficiale e senza appello. Manca poco più un mese: aspettiamo con grande entusiasmo Giorgia, i giudici e i talent che arriveranno in finale pronti a vivere l’emozione di un evento molto atteso, che trasformerà la piazza in una grandissima festa della ... (Ildenaro.it)

X Factor - la finale in piazza del Plebiscito a Napoli il 5 dicembre - come prenotarsi per assistere gratis - La finale di X Factor, lo show Sky Original prodotto da Fremantle, si terrà a Napoli, il 5 dicembre, sul palcoscenico unico e spettacolare di Piazza del Plebiscito. Sarà dunque la nostra città la sede della prima e attesissima finale “in esterna” nella storia internazionale del format. L'evento... (Napolitoday.it)

