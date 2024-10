Ultimouomo.com - I social network hanno stravolto la realtà su Ronaldinho al Milan

(Di martedì 22 ottobre 2024) Si sa: poche cose, sui, funzionano meglio del binomio calcio e nostalgia. È un meccanismo perverso, che nel migliore dei casi serve a catturare la nostra attenzione mentre scrolliamo su Instagram, nel peggiore a mistificare la storia. Sarà capitato a molti di voi di imbattersi in questa foto: Pirlo, Beckham econ la maglia delmentre decidono chi dovrà battere una punizione, accompagnati da una didascalia del tipo “quando al portiere non resta che pregare” o peggio ancora “quando ilfaceva paura”. Un paio di precisazioni per chi è troppo giovane per ricordarsi quel periodo o per chi ha perso la memoria. Pirlo,e Beckhamgiocato insieme per una stagione e mezza: metà della 2008/09 (Beckham arrivò a gennaio) e tutta la 2009/10.