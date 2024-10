I Rione Monti, il rione del cinema: visita guidata (Di martedì 22 ottobre 2024) Nel rione Monti dove ha vissuto fino all’ultimo il maestro della Commedia all’Italiana Mario Monicelli che lasciò per essere ricoverato all’Ospedale San Giovanni dove poi si suicidò nel 2010, ha fatto da scenario a tante pellicole di importanti registi e attori: dal primo sodalizio tra Totò e Romatoday.it - I Rione Monti, il rione del cinema: visita guidata Leggi tutta la notizia su Romatoday.it (Di martedì 22 ottobre 2024) Neldove ha vissuto fino all’ultimo il maestro della Commedia all’Italiana Mario Monicelli che lasciò per essere ricoverato all’Ospedale San Giovanni dove poi si suicidò nel 2010, ha fatto da scenario a tante pellicole di importanti registi e attori: dal primo sodalizio tra Totò e

Tentato furto a Rione Monti : prontezza dei residenti sventa l’azione di due ladre - In effetti, l’uso di una lastra di metallo per forzare le serrature è diventato un metodo relativamente comune tra i ladri, che sfruttano la loro abilità per compiere colpi rapidi e furtivi. Le due donne, la cui età si aggira tra i 20 e i 23 anni, hanno dimostrato una sorprendente disinvoltura mentre tentavano di accedere agli appartamenti. (Gaeta.it)

Visita al Rione Monti - il rione del cinema - Una passeggiata sui luoghi cinematografici tra i suggestivi vicoli del rione Monti. Nel rione Monti dove ha vissuto fino all’ultimo il maestro della Commedia all’Italiana Mario Monicelli che lasciò per essere ricoverato all’Ospedale San Giovanni dove poi si suicidò nel 2010, ha fatto da... (Romatoday.it)