(Adnkronos) – Un altro anno alla guida di Palazzo Chigi. Il Governo Meloni spegne oggi, 22 ottobre, la seconda candelina. "finché avremo il sostegno dei cittadini – ha scritto alla vigilia dell'anniversario, la premier Giorgia Meloni sui social – continueremo a lavorare con determinazione, a testa alta, per realizzare il nostro programma e aiutare l'Italia L'articolo Governo oggi al giro di boa dei 2 anni, Meloni: "Avanti finché avremo sostegno italiani" proviene da Webmagazine24.

Il governo Meloni non sa quanto ci costa portare ogni migrante in Albania - Il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi, messo davanti a una domanda su quanto sia costato portare avanti e indietro dall'Albania, nel giro di pochi giorni, una dozzina di persone migranti su navi della Marina militare, non ha saputo o voluto rispondere.Continua a leggere . (Fanpage.it)

Il governo Meloni chiede anche alle piccole imprese l’imposta sulle transazioni digitali che doveva colpire i “giganti del web” - E dovrebbe aggiungersi al secondo pilastro, la tassa minima del 15% entrata in vigore nella Ue a inizio 2024. In evidente contrasto – esattamente come l’abolizione dell’Aiuto alla crescita economica decisa l’anno scorso – con le promesse di Giorgia Meloni sulla necessità che lo Stato sia “un alleato che aiuta le aziende a crescere, che le aiuta a diventare più forti e competitive”. (Ilfattoquotidiano.it)

Due anni di governo Meloni : risultati - accordi internazionali e riforme legali - La realizzazione di questo piano può risultare cruciale per il futuro dell’Italia nel Mediterraneo, oltre a fungere da base per una nuova politica estera più assertiva. Il governo ha mantenuto relazioni positive con la Commissione Europea, nonostante la sua posizione critica nei confronti di alcune politiche. (Gaeta.it)