GF, Javier sbugiarda Shaila: che hanno fatto a letto e strategia svelata (Di martedì 22 ottobre 2024) Dopo la messa in onda della puntata del Grande Fratello, il clima nella casa è stato piuttosto concitato. A generare particolare sgomento sono state alcune confessioni fatte da Javier Martinez che, nella notte, ha deciso di sbugiardare Shaila Gatta facendo delle confessioni alquanto compromettenti sul suo conto. Il ragazzo è stato liquidato durante la diretta su Canale 5, in quanto la ballerina ha ammesso che, se fosse uscita, non l'avrebbe aspettato fuori. Queste parole hanno lasciato di sasso il coinquilino che, dopo quello che c'è stato tra di loro, non si aspettava un simile trattamento. Pertanto, sfogandosi con alcuni compagni d'avventura, ha rivelato la verità su quanto accaduto tra lui e Shaila sotto le coperte ed ha anche raccontato alcune confessioni poco corrette fatte dalla Gatta. Tvpertutti.it - GF, Javier sbugiarda Shaila: che hanno fatto a letto e strategia svelata Leggi tutta la notizia su Tvpertutti.it (Di martedì 22 ottobre 2024) Dopo la messa in onda della puntata del Grande Fratello, il clima nella casa è stato piuttosto concitato. A generare particolare sgomento sono state alcune confessioni fatte daMartinez che, nella notte, ha deciso direGatta facendo delle confessioni alquanto compromettenti sul suo conto. Il ragazzo è stato liquidato durante la diretta su Canale 5, in quanto la ballerina ha ammesso che, se fosse uscita, non l'avrebbe aspettato fuori. Queste parolelasciato di sasso il coinquilino che, dopo quello che c'è stato tra di loro, non si aspettava un simile trattamento. Pertanto, sfogandosi con alcuni compagni d'avventura, ha rivelato la verità su quanto accaduto tra lui esotto le coperte ed ha anche raccontato alcune confessioni poco corrette fatte dalla Gatta.

