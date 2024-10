FOTO/ I giovani imprenditori in viaggio verso le eccellenze sannite: tappa alla Strega Alberti (Di martedì 22 ottobre 2024) Tempo di lettura: 2 minutiSecondo appuntamento del percorso dei direttivi itineranti del Gruppo giovani imprenditori di Confindustria Benevento. Questo pomeriggio presso lo stabilimento Strega Alberti hanno continuato un percorso di confronto e condivisione delle esperienze, per incentivare scambi di idee, collaborazione e per rafforzare la rete capillare di giovani imprenditori presenti sul territorio. Il Presidente del sodalizio Alessio Zollo è stato ricevuto da Giuseppe D’Avino amministratore dello Strega Alberti. Zollo ha sottolineato: “Vogliamo far conoscere questo territorio. E’ motivo di orgoglio essere qui. Si unisce condivisione e passione”. Zollo ha poi parlato dell’ultimo Congresso dei giovani di Confindustria che si è svolto recentemente a Capri “come rappresentanti delle aree interne abbiamo portato le istanze dei nostri imprenditori. Anteprima24.it - FOTO/ I giovani imprenditori in viaggio verso le eccellenze sannite: tappa alla Strega Alberti Leggi tutta la notizia su Anteprima24.it (Di martedì 22 ottobre 2024) Tempo di lettura: 2 minutiSecondo appuntamento del percorso dei direttivi itineranti del Gruppodi Confindustria Benevento. Questo pomeriggio presso lo stabilimentohanno continuato un percorso di confronto e condivisione delle esperienze, per incentivare scambi di idee, collaborazione e per rafforzare la rete capillare dipresenti sul territorio. Il Presidente del sodalizio Alessio Zollo è stato ricevuto da Giuseppe D’Avino amministratore dello. Zollo ha sottolineato: “Vogliamo far conoscere questo territorio. E’ motivo di orgoglio essere qui. Si unisce condivisione e passione”. Zollo ha poi parlato dell’ultimo Congresso deidi Confindustria che si è svolto recentemente a Capri “come rappresentanti delle aree interne abbiamo portato le istanze dei nostri

