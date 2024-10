.com - Ferrari, Minardi punta sul rosso dopo Gp di Austin: “Bis in Messico è possibile”

(Di martedì 22 ottobre 2024) (Adnkronos) – “Quella di ieri è stata una bella gara, con Leclerc che ha mostrato tutta la sua abilità in partenza e con lache ha azzeccato la strategia con Sainz”. A dirlo all’Adnkronos è Gian Carlo, una vita in Formula 1 e fondatore del team. “Adè stato un bel weekend, con segnali positivi che erano già arrivati dalla Spint Race. Vedo unain netta crescita, che ora può coltivare la speranza di raggiungere il secondo posto nella classifica costruttori, distante soltanto otto punti. Può fare un bel finale di campionato”. Chissà che la Rossa non possa concedere il bis già in, Gp in programma domenica 27 ottobre alle ore 21: “Si correrà di nuovo in notturna, e questo può favorire ancora la