Tuttivip.it - “Eliminata e poi salvata”. Ballando con le stelle, caso scoppiato su Sonia: “Ecco da chi”. Si scopre tutto

Leggi tutta la notizia su Tuttivip.it

(Di martedì 22 ottobre 2024) L’ultima puntata dicon leha generato un acceso dibattito, in particolare riguardo lo spareggio che ha visto coinvolti Alan Friedman eBruganelli. Quest’ultima, pur essendo statadal pubblico, è statagrazie alla “wild card” di Sara Di Vaira, suscitando numerose reazioni e polemiche sui social media. L’episodio ha sollevato anche qualche sospetto, alimentato dal fatto che la decisione di Sara sia avvenuta dopo una pausa pubblicitaria. Molti hanno insinuato che durante quel lasso di tempo qualcuno possa averla influenzata per far rimanerein gara. Ad alimentare ulteriormente il dibattito è stata la dichiarazione di Rossella Erra, una figura di spicco all’interno del programma. Durante la sua partecipazione al talk show La Volta Buona, Erra ha voluto chiarire la situazione accaduta dietro le quinte.