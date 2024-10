Dopo l'ondata di maltempo: riapre la linea ferroviaria 'Faentina' tra Faenza e Marradi (Di martedì 22 ottobre 2024) Faenza (Ravenna), 22 ottobre 2024. Dopo la sua sospensione, avvenuta sabato scorso a seguito dell'ondata di maltempo che ha colpito la regione, oggi (martedì) riapre la linea ferroviaria ‘Faentina’ fra le stazioni di Faenza e Marradi (Fi). Il miglioramento delle condizioni meteo nella zona e i controlli sull’infrastruttura effettuati con esito positivo dalle squadre tecniche di Rete ferroviaria Italiana (società del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane che si occupa della gestione dell'infrastruttura ferroviaria nazionale), hanno consentito la ripartenza del servizio. I primi treni a ripercorrere la linea saranno i Regionali delle 13.40 da Firenze verso Faenza e delle 14.20 dalla città manfreda in direzione del capoluogo toscano. Ilrestodelcarlino.it - Dopo l'ondata di maltempo: riapre la linea ferroviaria 'Faentina' tra Faenza e Marradi Leggi tutta la notizia su Ilrestodelcarlino.it (Di martedì 22 ottobre 2024)(Ravenna), 22 ottobre 2024.la sua sospensione, avvenuta sabato scorso a seguito dell'diche ha colpito la regione, oggi (martedì)la’ fra le stazioni di(Fi). Il miglioramento delle condizioni meteo nella zona e i controlli sull’infrastruttura effettuati con esito positivo dalle squadre tecniche di ReteItaliana (società del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane che si occupa della gestione dell'infrastrutturanazionale), hanno consentito la ripartenza del servizio. I primi treni a ripercorrere lasaranno i Regionali delle 13.40 da Firenze versoe delle 14.20 dalla città manfreda in direzione del capoluogo toscano.

