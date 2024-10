Divieto di avvicinamento per un 59enne accusato di maltrattamenti, eseguita misura cautelare a Francavilla (Di martedì 22 ottobre 2024) I carabinieri della Stazione di Francavilla al Mare hanno dato esecuzione a una misura cautelare emessa dalla Procura della Repubblica di Chieti che prevede l'allontanamento dalla casa familiare e il Divieto di avvicinamento alla parte offesa, con contestuale applicazione del braccialetto Chietitoday.it - Divieto di avvicinamento per un 59enne accusato di maltrattamenti, eseguita misura cautelare a Francavilla Leggi tutta la notizia su Chietitoday.it (Di martedì 22 ottobre 2024) I carabinieri della Stazione dial Mare hanno dato esecuzione a unaemessa dalla Procura della Repubblica di Chieti che prevede l'allontanamento dalla casa familiare e ildialla parte offesa, con contestuale applicazione del braccialetto

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Va nella ditta dove lavora la ex - nonostante divieto di avvicinamento : arrestato - BRINDISI – Del divieto di avvicinamento gliene importava ben poco. Nonostante la misura restrittiva, un 54enne continuava a perseguitare la sua ex compagnia, fino a recarsi presso la ditta di sua proprietà . Ora l’incubo della donna è finito. La polizia di Brindisi ha arrestato in flagranza... (Brindisireport.it)

Raggiunge la casa famiglia dove moglie e figli erano stati sistemati : divieto di avvicinamento per operaio - È a questa misura cautelare che un operaio trentottenne, residente in provincia di Agrigento, è stato sottoposto dal gip del tribunale di Sciacca su richiesta della locale. . Divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa, con modalità di controllo del braccialetto elettronico. (Agrigentonotizie.it)

Raptus di gelosia causò incidente in auto con la ex : per lui scatta il divieto di avvicinamento - Le indagini, corroborate da testimonianze e riscontri, hanno consentito di raccogliere prove sufficienti per sostenere le accuse nei confronti del giovane. . L’ordinanza, che impone il divieto di avvicinamento alla vittima e il divieto di qualsiasi forma di comunicazione con lei, è stata emessa dopo una complessa indagine condotta dai Carabinieri di Torre del Greco, iniziata a seguito della ... (Primacampania.it)