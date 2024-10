Darderi-Draper in tv | data orario canale e diretta streaming Atp Vienna 2024

Leggi tutta la notizia su Sportface.it

(Di martedì 22 ottobre 2024) Lucianosfiderà Jacknel secondo turno del torneo ATP 500 di, torneo di scena sui campi in cemento indoor della capitale austriaca. Debutto agrodolce per il tennista azzurro, che ha ottenuto una prestigiosa vittoria ma ha anche messo fine alla carriera di un campione come Dominic Thiem. Segnali incoraggianti da parte di, il quale sta migliorando anche su una superficie a lui poco affine come il veloce e proverà a dare del filo da torcere all’ottimo, capace di sconfiggere al primo turno Nishikori. Il britannico, accreditato della settima testa di serie, partirà ampiamente favorito, manon è affatto un avversario da sottovalutare. PROGRAMMA E COPERTURA TV TABELLONE MONTEPREMIscenderanno in campo giovedì 24 ottobre, cone campo ancora da definire.