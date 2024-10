Dalla Moldavia a Modena Simion e Dorina | abbiamo studiato adesso lavoriamo e abbiamo una famiglia Vogliamo ricambiare quel che l’Italia ci ha dato

Leggi tutta la notizia su Orizzontescuola.it

(Di martedì 22 ottobre 2024) “Sono in Italia dal 2008. Avevo 16 anni quando ho lasciato lae sono arrivato a, dove mi sono ricongiunto con mia madre, che lavorava in Italia dal 2001. Ho imparato la lingua, ho frequentato la scuola superiore, sono stato diligente, mi sono diplomato, ho iniziato a lavorare subito dopo. Poi, dopo un corso molto impegnativo con esami finali, sono diventato amministratore di condominio, e devo dire grazie all’Istituto tecnico economico “Barozzi” per la preparazione che ho acquisito." L'articolo: “unacheci ha” .