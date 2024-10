Da Schlein a De LucaFdI li inchioda | Cosa ha fatto la sinistra? Affondo clamoroso

Da Schlein a De Luca...FdI li inchioda: "Cosa ha fatto la sinistra?". Affondo clamoroso (Di martedì 22 ottobre 2024) "Cosa ha fatto la sinistra nei due anni di Governo Meloni: ridere". Fratelli d'Italia usa l'arma dell'ironia sui social per inchiodare le opposizioni. Al post è allegato un video di un minuto e mezzo - con "Maracaibo" a fare da colonna sonora - in cui si vede la segretaria del Pd, Elly Schlein, ballare su un palco assieme all'europarlamentare dem Alessandro Zan. Presente poi l'insulto rivolto alla premier dal governatore della Campania, Vincenzo De Luca.   Cosa ha fatto la sinistra nei due anni di #GovernoMeloni: ridere. pic.twitter.com/gA3NqOLPrw — Fratelli d'Italia (@FratellidItalia) October 22, 2024  Altre immagini mostrano quindi il segretario di +Europa, Riccardo Magi, bloccato davanti al centro migranti di Shengjin, in Albania. Iltempo.it - Da Schlein a De Luca...FdI li inchioda: "Cosa ha fatto la sinistra?". Affondo clamoroso Leggi tutta la notizia su Iltempo.it (Di martedì 22 ottobre 2024) "halanei due anni di Governo Meloni: ridere". Fratelli d'Italia usa l'arma dell'ironia sui social perre le opposizioni. Al post è allegato un video di un minuto e mezzo - con "Maracaibo" a fare da colonna sonora - in cui si vede la segretaria del Pd, Elly, ballare su un palco assieme all'europarlamentare dem Alessandro Zan. Presente poi l'insulto rivolto alla premier dal governatore della Campania, Vincenzo De Luca.  Âhalanei due anni di #GovernoMeloni: ridere. pic.twitter.com/gA3NqOLPrw — Fratelli d'Italia (@FratellidItalia) October 22, 2024  Altre immagini mostrano quindi il segretario di +Europa, Riccardo Magi, bloccato davanti al centro migranti di Shengjin, in Albania.

