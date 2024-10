Crac Banca Marche, l’appello. Chiesta la condanna di Bianconi: "Punibile solo per la bancarotta" (Di martedì 22 ottobre 2024) Punibili solo per la Bancarotta fraudolenta della Banca e non per quella della sua controllata Medioleasing. Nel processo di Appello per il Crac di Banca Marche la Procura ieri ha chiesto la condanna solo per l’ex direttore generale di Bdm Massimo Bianconi e per l’ex vice direttore generale Area Mercato Bdm Stefano Vallesi. Nessuna condanna Chiesta ad entrambi per le posizioni che ricoprivano in Medioleasing dove Vallesi è stato direttore generale e Bianconi amministratore delegato. Se la Corte di Appello di Ancona accoglierà le richieste della pm Marina Tommolini i due imputati potranno contare su una riduzione di pena. In primo grado i giudici del tribunale ordinario non avevano fatto sconti e Bianconi era stato condannato a 10 anni e 6 mesi mentre Vallesi a 9 anni. Ilrestodelcarlino.it - Crac Banca Marche, l’appello. Chiesta la condanna di Bianconi: "Punibile solo per la bancarotta" Leggi tutta la notizia su Ilrestodelcarlino.it (Di martedì 22 ottobre 2024) Punibiliper larotta fraudolenta dellae non per quella della sua controllata Medioleasing. Nel processo di Appello per ildila Procura ieri ha chiesto laper l’ex direttore generale di Bdm Massimoe per l’ex vice direttore generale Area Mercato Bdm Stefano Vallesi. Nessunaad entrambi per le posizioni che ricoprivano in Medioleasing dove Vallesi è stato direttore generale eamministratore delegato. Se la Corte di Appello di Ancona accoglierà le richieste della pm Marina Tommolini i due imputati potranno contare su una riduzione di pena. In primo grado i giudici del tribunale ordinario non avevano fatto sconti eera statoto a 10 anni e 6 mesi mentre Vallesi a 9 anni.

