Clima di sfiducia tra cittadini e pubblica amministrazione: la proposta di Arno Kompatscher (Di martedì 22 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Nell'ambito del Festival delle Regioni e delle Province autonome, il tema della burocrazia e della fiducia nelle istituzioni pubbliche è emerso con forza. Arno Kompatscher, presidente della Provincia di Bolzano, ha delineato la necessità di un cambiamento profondo nel rapporto tra cittadini e istituzioni, evidenziando l'impatto negativo di un Clima di sospetto e di controlli eccessivi. Questo discorso ha attirato l'attenzione su come le istituzioni devono evolvere per meglio rispondere alle esigenze della comunità. Il bisogno di un cambio di paradigma nella pubblica amministrazione Kompatscher ha messo in luce l'importanza di rimuovere le barriere di diffidenza che ne limitano l'efficacia. La proliferazione di controlli ha, infatti, alimentato una percezione di inaccessibilità e ostilità tra il pubblico e le istituzioni governative.

