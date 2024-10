Cina: professionisti stranieri di media esplorano prelibatezze di Xinjiang (Di martedì 22 ottobre 2024) Pechino, 22 ott – (Xinhua) – I professionisti dei media invitati alla sesta edizione del World media Summit hanno visitato diverse regioni dello Xinjiang, nella Cina nord-occidentale. Molti di loro sono rimasti stupiti dalle deliziose prelibatezze locali. Agenzia Xinhua Romadailynews.it - Cina: professionisti stranieri di media esplorano prelibatezze di Xinjiang Leggi tutta la notizia su Romadailynews.it (Di martedì 22 ottobre 2024) Pechino, 22 ott – (Xinhua) – Ideiinvitati alla sesta edizione del WorldSummit hanno visitato diverse regioni dello, nellanord-occidentale. Molti di loro sono rimasti stupiti dalle delizioselocali. Agenzia Xinhua

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Cina : imparare una frase in uiguro - scambio culturale al sesto World Media Su - Circondata da tante voci internazionali, ho deciso di imparare una frase in uiguro da condividere con gli altri. Un locale ha menzionato che una frase che devi assolutamente imparare durante la visita e’: ‘L’uva di Turpan e’ molto dolce’ in uiguro. Agenzia Xinhua. Conoscere questa frase portera’ sicuramente un sorriso ai locali! Cliccate sul video per vedere quante persone riescono a dirlo alla ... (Romadailynews.it)

Cina : professionisti stranieri di media condividono impressioni su Kashgar - Pechino, 18 ott – (Xinhua) – I professionisti dei media presenti alla sesta edizione del World Media Summit hanno visitato Kashgar, nello Xinjiang cinese, e hanno condiviso le loro riflessioni sulla reale vita nella regione. Agenzia Xinhua. (Romadailynews.it)

Cina : lo Xinjiang agli occhi dei professionisti globali dei media (2) - Urumqi, 17 ott – (Xinhua) – La sesta edizione del World Media Summit ha preso il via lunedi’ a Urumqi, capoluogo dello Xinjiang. I partecipanti al vertice stanno visitando vari luoghi della regione durante il periodo dell’evento. (Xin) Agenzia Xinhua. (Romadailynews.it)