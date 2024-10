Chieti intensifica la lotta contro l’abbandono dei rifiuti: nel mirino i trasgressori (Di martedì 22 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Chieti si prepara ad affrontare seriamente il problema dell’abbandono dei rifiuti, con il sindaco Diego Ferrara e l’assessora all’Ambiente Chiara Zappalorto che annunciano misure severe contro chi non rispetta le normative di conferimento. A seguito di una denuncia da parte di Formula Ambiente, l’operatore locale dei servizi di igiene urbana, sono stati avviati accertamenti e controlli più rigorosi per garantire il decoro della città. La denuncia di Formula Ambiente Formula Ambiente ha segnalato un caso di abbandono di rifiuti in piazza Monsignor Venturi, evidenziando il comportamento di alcuni cittadini che non seguono le regole per il conferimento. Questo atto di inciviltà è risultato particolarmente grave, spingendo l’amministrazione comunale ad intervenire con decisione. Gaeta.it - Chieti intensifica la lotta contro l’abbandono dei rifiuti: nel mirino i trasgressori Leggi tutta la notizia su Gaeta.it (Di martedì 22 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twittersi prepara ad affrontare seriamente il problema deldei, con il sindaco Diego Ferrara e l’assessora all’Ambiente Chiara Zappalorto che annunciano misure severechi non rispetta le normative di conferimento. A seguito di una denuncia da parte di Formula Ambiente, l’operatore locale dei servizi di igiene urbana, sono stati avviati accertamenti elli più rigorosi per garantire il decoro della città. La denuncia di Formula Ambiente Formula Ambiente ha segnalato un caso di abbandono diin piazza Monsignor Venturi, evidenziando il comportamento di alcuni cittadini che non seguono le regole per il conferimento. Questo atto di inciviltà è risultato particolarmente grave, spingendo l’amministrazione comunale ad intervenire con decisione.

