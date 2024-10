Cercatrice di funghi si perde nella nebbia sul Monte Cucco (Di martedì 22 ottobre 2024) Il Soccorso Alpino e Speleologico Umbria è intervenuto ieri poco dopo le 15.30, per una Cercatrice di funghi dispersa sul Monte Cucco a causa della fitta nebbia.Giunte in zona, le squadre del SASU individuavano subito la persona dispersa nei pressi della Valcella, vicino al sentiero che Perugiatoday.it - Cercatrice di funghi si perde nella nebbia sul Monte Cucco Leggi tutta la notizia su Perugiatoday.it (Di martedì 22 ottobre 2024) Il Soccorso Alpino e Speleologico Umbria è intervenuto ieri poco dopo le 15.30, per unadidispersa sula causa della fitta.Giunte in zona, le squadre del SASU individuavano subito la persona dispersa nei pressi della Valcella, vicino al sentiero che

Cercatrice di funghi trova porcino di 3 - 6 chili in una faggeta - . È stato trovato nella Foresta di Campigna un fungo porcino gigante del peso di 3,559 chili. È accaduto domenica quando Monia Olivi di Civitella, in compagnia del marito, il geometra Alessandro Torelli, si è imbattuta in questo esemplare veramente notevole in una faggeta della foresta protetta dal Parco nazionale. (Ilrestodelcarlino.it)

Cercatrice di funghi pavese trovata morta nel bosco : fatale la caduta in un canalone - Ma la 69enne non è più tornata e gli amici hanno lanciato la richiesta di soccorso. Il telefono cellulare della donna dispersa era rimasto acceso, ma non rispondeva alle chiamate. Il corpo ormai privo di vita è stato trovato nella mattinata di oggi, domenica 15 settembre, individuato dall'elicottero in un canalone nella zona di Ottone, in provincia di Piacenza. (Ilgiorno.it)