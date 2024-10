Cellulari spenti e silenzio angosciante: scomparsa di Flavia Agonigi, Controlli e perquisizioni (Di martedì 22 ottobre 2024) Pontedera, 22 ottobre 2024 – Sia il legale del marito, avvocato Gabriele Dell’Unto, che quello della nipote Irene, Daica Ronetta (associazione Penelope), nei giorni scorsi avevano detto che “non sono emerse evidenze che quello di Flavia Mello Agonigi potesse essere un allontanamento volontario”. Perché la donna viveva un momento felice. I due legali avevano parlato di timore crescente dei familiari che a Flavia “qualcuno possa aver fatto del male”. Così, per la scomparsa di Flavia Mello Agonigi, 54 anni, di origini brasiliane ma cittadina italiana, residente a Pontedera, la Procura di Pisa ha aperto un procedimento penale nei confronti di ignoti per il reato di omicidio. Lo ha reso noto il procuratore Teresa-Angela Camelio, precisando che “sono state avviate le prime indagini info-investigative”. Lanazione.it - Cellulari spenti e silenzio angosciante: scomparsa di Flavia Agonigi, Controlli e perquisizioni Leggi tutta la notizia su Lanazione.it (Di martedì 22 ottobre 2024) Pontedera, 22 ottobre 2024 – Sia il legale del marito, avvocato Gabriele Dell’Unto, che quello della nipote Irene, Daica Ronetta (associazione Penelope), nei giorni scorsi avevano detto che “non sono emerse evidenze che quello diMellopotesse essere un allontanamento volontario”. Perché la donna viveva un momento felice. I due legali avevano parlato di timore crescente dei familiari che a“qualcuno possa aver fatto del male”. Così, per ladiMello, 54 anni, di origini brasiliane ma cittadina italiana, residente a Pontedera, la Procura di Pisa ha aperto un procedimento penale nei confronti di ignoti per il reato di omicidio. Lo ha reso noto il procuratore Teresa-Angela Camelio, precisando che “sono state avviate le prime indagini info-investigative”.

