Cattivissimo Me 4 arriva in digitale, in anteprima esclusiva una clip dal corto inedito con i Minion! (Di martedì 22 ottobre 2024) I Minion si danno ai videogiochi in una clip in anteprima esclusiva che vi mostriamo, estratto dai contenuti extra dell'edizione digitale di Cattivissimo Me 4, disponibile dal 24 ottobre. Comingsoon.it - Cattivissimo Me 4 arriva in digitale, in anteprima esclusiva una clip dal corto inedito con i Minion! Leggi tutta la notizia su Comingsoon.it (Di martedì 22 ottobre 2024) Isi danno ai videogiochi in unainche vi mostriamo, estratto dai contenuti extra dell'edizionediMe 4, disponibile dal 24 ottobre.

Dal 24 ottobre Cattivissimo Me 4 disponibile in digitale : i dettagli - Treehouse Mega Minions Mega Mix Mega Minions in Lockdown SESSIONE DI DOPPIAGGIO Dialogo Cattivissimo – Guarda Steve Carell, Will Ferrell e il resto del cast mentre si esibiscono in alcune delle loro battute più divertenti in questo esilarante montaggio di momenti in cabina di registrazione! DIETRO LE QUINTE Incontra Cast – Vieni a conoscere gli attori che si celano dietro i ... (Universalmovies.it)

Cattivissimo Me 4 arriva in digitale dal 24 ottobre - Questo ultimo capitolo del più grande franchise animato di sempre è ricco di azione senza sosta e di un umorismo sovversivo tipico di Illumination. . Rogues Gallery – Utilizzando il software di riconoscimento facciale all’avanguardia della Lega Anti Cattivi, ripercorriamo i cattivi più nefasti dei film CATTIVISSIMO ME e MINIONS. (Cinefilos.it)

Cattivissimo Me 4 supera il traguardo del box office globale nonostante l’uscita in digitale - Diretto da Chris Renaud e scritto da Mike White e Ken Daurio, Despicable Me 4 è stato prodotto con un budget dichiarato di 100 milioni di dollari. Ogni film della serie è stato un grande successo; due titoli, infatti, hanno generato oltre 1 miliardo di dollari di incassi globali. Cattivissimo Me 4 supera il traguardo del box office globale nonostante l’uscita in digitale Il botteghino estivo ... (Cinefilos.it)