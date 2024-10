Casa confiscata alla mafia diventa rifugio per giovani LGBT+ nel centro di Roma (Di martedì 22 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Nella capitale italiana, si sta compiendo un passo significativo nella lotta contro la discriminazione e la violenza nei confronti della comunitĂ LGBT+. La Casa confiscata alla mafia, situata nel centro di Roma, è stata trasformata in un rifugio per giovani LGBT+ vittime di violenza e discriminazione, grazie all’impegno del Municipio I e alla collaborazione di diverse associazioni e fondazioni. Questa iniziativa rappresenta un importante modello di accoglienza e solidarietĂ , rispondendo così a una crescente richiesta di spazi sicuri per chi è stato colpito da omobitransfobia e violenze familiari. Gaeta.it - Casa confiscata alla mafia diventa rifugio per giovani LGBT+ nel centro di Roma Leggi tutta la notizia su Gaeta.it (Di martedì 22 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Nella capitale italiana, si sta compiendo un passo significativo nella lotta contro la discriminazione e la violenza nei confronti della comunitĂ. La, situata neldi, è stata trasformata in unpervittime di violenza e discriminazione, grazie all’impegno del Municipio I ecollaborazione di diverse associazioni e fondazioni. Questa iniziativa rappresenta un importante modello di accoglienza e solidarietĂ , rispondendo così a una crescente richiesta di spazi sicuri per chi è stato colpito da omobitransfobia e violenze familiari.

