Carta docente anche agli educatori precari, 1.000 euro più interessi assegnati a Rovigo a seguito del ricorso Anief: equiparati ai maestri di scuola primaria e come loro hanno pieno diritto alla card per aggiornarsi (Di martedì 22 ottobre 2024) anche gli educatori hanno pieno diritto ad accedere alla Carta del docente, semplicemente perché il ruolo professionale è assimilabile per contratto e a tutti gli effetti a quello degli insegnanti: a ribadirlo è stato il giudice del lavoro di Treviso nell’esaminare un ricorso, prodotto dai legali Anief, in difesa di “un educatore assunto a tempo determinato” che per due anni scolastici, il 2020-21 e il 2023-24, non aveva ricevuto la card annuale da 500 euro per l’aggiornamento e la formazione continua, al quale è stata assegnata la quota dei 1.000 euro di cui aveva diritto anche “con rivalutazione monetaria”. L'articolo Carta docente anche agli educatori precari, 1.000 euro più interessi assegnati a Rovigo a seguito del ricorso Anief: equiparati ai maestri di scuola primaria e come loro hanno pieno diritto alla card per aggiornarsi . Leggi tutta la notizia su Orizzontescuola.it (Di martedì 22 ottobre 2024)gliad accederedel, semplicemente perché il ruolo professionale è assimilabile per contratto e a tutti gli effetti a quello degli insegnanti: a ribadirlo è stato il giudice del lavoro di Treviso nell’esaminare un, prodotto dai legali, in difesa di “un educatore assunto a tempo determinato” che per due anni scolastici, il 2020-21 e il 2023-24, non aveva ricevuto laannuale da 500per l’aggiornamento e la formazione continua, al quale è stata assegnata la quota dei 1.000di cui aveva“con rivalutazione monetaria”. L'articolo, 1.000piùdelaidiper

