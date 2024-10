Cani e gatti in Senato: la proposta di La Russa è una grande operazione di distrazione di massa (Di martedì 22 ottobre 2024) Il presidente del Senato Ignazio La Russa ha annunciato di voler portare Cani e gatti in Parlamento. Il tempismo con il quale il co-fondatore di Fratelli d'Italia ha lanciato la sua proposta però non è casuale e potrebbe avere poco a che fare con gli animali. Leggi tutta la notizia su Fanpage.it (Di martedì 22 ottobre 2024) Il presidente delIgnazio Laha annunciato di voler portarein Parlamento. Il tempismo con il quale il co-fondatore di Fratelli d'Italia ha lanciato la suaperò non è casuale e potrebbe avere poco a che fare con gli animali.

