Calciomercato Milan, Maxim De Cuyper osservato speciale a San Siro. Il piano di Furlani (Di martedì 22 ottobre 2024) Calciomercato Milan, il terzino del Bruges Maxim De Cuyper sarà l'osservato speciale della sfida di San Siro: Furlani ha già un piano Nel match di San Siro contro il Club Bruges, valevole per la terza giornata di questa Champions League, ci sarà un giocatore dei belgi che sarà l'assoluto osservato speciale: si tratta del si tratta di Maxim De Cuyper, giovane terzino sinistro di prospettiva che sta crescendo molto. La dirigenza del Milan lo aveva osservato da vicino già nella sfida dell'Olimpico tra Italia e Belgio. Può essere, quindi, lui il vice Theo Hernandez. Parliamo di un giocatore davvero imprescindibile per le gerarchie del club belga. Corsa, forza nelle gambe e grandi qualità di passaggio, sono queste le caratteristiche più importanti del difensore classe 2000, che Giorgio Furlani osserverà con grande attenzione a San Siro.

