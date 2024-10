Calabrese: richiesta di stato di emergenza e calamità naturale dopo eventi meteo avversi (Di martedì 22 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter La regione Calabria ha attraversato una serie di eventi meteorologici estremi che hanno suscitato gravi preoccupazioni tra le autorità locali. In seguito a questi eventi avversi, la Giunta regionale si è riunita in un incontro d’emergenza per deliberare misure straordinarie. Durante questa riunione, il presidente Roberto Occhiuto ha proposto ufficialmente la richiesta al governo centrale per la dichiarazione dello stato di emergenza. La decisione è stata presa in risposta agli impatti significativi delle recenti condizioni meteorologiche, permettendo così di attivare risorse e sostegno per affrontare le conseguenze. Delibere della giunta regionale La Giunta della Regione Calabria, nell’ambito dell’incontro di emergenza, ha approvato diverse delibere mirate a fronteggiare le problematiche scaturite dagli eventi meteorologici. Gaeta.it - Calabrese: richiesta di stato di emergenza e calamità naturale dopo eventi meteo avversi Leggi tutta la notizia su Gaeta.it (Di martedì 22 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter La regione Calabria ha attraversato una serie dirologici estremi che hanno suscitato gravi preoccupazioni tra le autorità locali. In seguito a questi, la Giunta regionale si è riunita in un incontro d’per deliberare misure straordinarie. Durante questa riunione, il presidente Roberto Occhiuto ha proposto ufficialmente laal governo centrale per la dichiarazione dellodi. La decisione è stata presa in risposta agli impatti significativi delle recenti condizionirologiche, permettendo così di attivare risorse e sostegno per affrontare le conseguenze. Delibere della giunta regionale La Giunta della Regione Calabria, nell’ambito dell’incontro di, ha approvato diverse delibere mirate a fronteggiare le problematiche scaturite daglirologici.

