Bergamo- Bolivia, oltre 60 anni di missione in un docufilm (Di martedì 22 ottobre 2024) TEATRO E CINEMA DEL SACRO. Martedì 22 ottobre a Bolgare si proietta il documentario di Davide Cavalleri in dialogo con il Centro missionario diocesano. Il direttore don Massimo Rizzi: in 60 anni di storia è cambiato il mondo, il senso è la cooperazione. Ecodibergamo.it - Bergamo- Bolivia, oltre 60 anni di missione in un docufilm Leggi tutta la notizia su Ecodibergamo.it (Di martedì 22 ottobre 2024) TEATRO E CINEMA DEL SACRO. Martedì 22 ottobre a Bolgare si proietta il documentario di Davide Cavalleri in dialogo con il Centro missionario diocesano. Il direttore don Massimo Rizzi: in 60di storia è cambiato il mondo, il senso è la cooperazione.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

In provincia di Bergamo quasi 400 bar in meno rispetto a 10 anni fa - Il numero di bar in relazione agli abitanti è maggiore nelle aree montane e cittadine. A seguire si trovano Albania e Marocco. Le imprese individuali sono diffuse soprattutto in pianura e in area urbana. Continua a calare il numero complessivo dei locali (con un minimo storico toccato a fine 2023) ma cresce il numero delle attività guidate da imprenditori nati all’estero o gestite da imprenditori ... (Bergamonews.it)

La Camera di Commercio di Bergamo contribuisce con 20mila euro al Fondo di Solidarietà per i danni dell’alluvione - . L’ente, che per finalità istituzionale si rivolge al sistema economico e delle imprese, ha voluto utilizzare per questa particolare circostanza le risorse derivanti dal fondo patrimoniale istituito nel 2007 presso la Fondazione della Comunità Bergamasca e gestito interamente dalla stessa, per la realizzazione di progetti non lucrativi che abbiano finalità compatibili con quelle della ... (Bergamonews.it)

Alla Scuola Svizzera Bergamo gravi danni per l’alluvione : “Aperta raccolta fondi - aiutateci” - Bergamo. La criticità era costituita da un’enorme quantità di fango, ce n’era tantissimo e ricopriva ogni cosa: le aule, le stanze della nanna, la biblioteca, i bagni e la mensa. La segretaria annota: “Nel giardino abbiamo dovuto rimuovere il tappeto erboso che era impossibile da recuperare perché colmo di fango e al momento c’è il pavimento esposto in asfalto. (Bergamonews.it)