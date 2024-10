Baywatch: addio a Michael Newman, star della serie e unico vero guardaspiaggia del cast (Di martedì 22 ottobre 2024) L'ex co-star di David Hasselhoff e Pamela Anderson soffriva da tempo del morbo di Parkinson. Michael Newman, conosciuto dagli amanti dei telefilm anni '90 per il ruolo del guardaspiaggia nella serie tv cult Baywatch, è scomparso all'età di 68 anni. L'attore ed ex bagnino è scomparso a causa di complicazioni legate al morbo di Parkinson. A Newman, che nella serie interpretava di fatto se stesso, era stata diagnosticata la malattia nel 2006, all'età di 50 anni. Rispetto al resto del cast, Michael Newman era l'unico ad aver lavorato in passato come guardaspiaggia nella vita reale. L'unico ex professionista La star di Baywatch partecipò a 150 episodi della serie, più di chiunque altro membro del cast Movieplayer.it - Baywatch: addio a Michael Newman, star della serie e unico vero guardaspiaggia del cast Leggi tutta la notizia su Movieplayer.it (Di martedì 22 ottobre 2024) L'ex co-di David Hasselhoff e Pamela Anderson soffriva da tempo del morbo di Parkinson., conosciuto dagli amanti dei telefilm anni '90 per il ruolo delnellatv cult, è scomparso all'età di 68 anni. L'attore ed ex bagnino è scomparso a causa di complicazioni legate al morbo di Parkinson. A, che nellainterpretava di fatto se stesso, era stata diagnosticata la malattia nel 2006, all'età di 50 anni. Rispetto al resto delera l'ad aver lavorato in passato comenella vita reale. L'ex professionista Ladipartecipò a 150 episodi, più di chiunque altro membro del

