Avetrana contro Disney+ | La serie danneggia la nostra reputazione Ma è davvero così?

"Qui non è Hollywood" recita il titolo della nuova serie ambientata ad Avetrana, che racconta l'omicidio della giovane Sara Scazzi, avvenuto nel 2010. Non è Hollywood, di certo: parliamo di un piccolo centro nel Tarantino che è stato protagonista di uno dei fatti di cornaca nera più seguiti degli ultimi e che ha portato alla

Il Comune di Avetrana chiede la sospensione della serie sull’omicidio di Sarah Scazzi - L’amministrazione teme che l’associazione del nome della cittadina all’omicidio di Sarah Scazzi, avvenuto nel 2010, possa diffondere un’immagine negativa di Avetrana, presentandola come una comunità ignorante e retrograda. Il sindaco Antonio Iazzi ha comunicato che è stato depositato un ricorso urgente per modificare il titolo e visionare la serie in anteprima. (Nerdpool.it)

Il Comune di Avetrana contro la serie TV su Sarah Scazzi : richiesta di sospensione e rettifica del titolo - Il Comune di Avetrana ha presentato un ricorso d’urgenza per chiedere la sospensione immediata della serie TV “Avetrana – Qui non è Hollywood”, prodotta da Disney+, in uscita il 25 ottobre. . La serie ripercorre l’omicidio della quindicenne Sarah Scazzi, avvenuto nell’agosto 2010, un caso che sconvolse il comune pugliese e l’intero Paese. (Dailynews24.it)

Avetrana : il Comune presenta ricorso per la rettifica e sospensione della serie “Avetrana – Qui non è Hollywood” - Nella nota diffusa dal sindaco Iazzi, si sottolinea l’importanza di visionare la serie in anteprima per verificare se la rappresentazione di Avetrana possa risultare diffamatoria. La tragedia ha colpito profondamente i cittadini, che hanno vissuto un periodo di intenso sgomento e risonanza mediatica. (Puntomagazine.it)