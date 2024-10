Puntomagazine.it - Arrestato un minore per l’omicidio di Ramondino Gennaro: eseguite ordinanze di custodia cautelare a Napoli

(Di martedì 22 ottobre 2024) Indagini della Polizia di Stato rivelano collegamenti trae conflitti legati allo spaccio di droga nel quartiere di Pianura. Su delega del Procuratore della Repubblica die del Procuratore per inni di, si comunica che lo scorso 18 ottobre, la Polizia di Stato ha eseguito una ordinanza dipresso un Istituto Penale per inni nei confronti di unritenuto gravemente indiziato deldi, avvenuto nella notte del 31 agosto scorso, il cui cadavere è stato rinvenuto carbonizzato tra le sterpaglie in una zona di campagna del quartiere di Pianura.