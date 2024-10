Quotidiano.net - Alluvione, l’urbanista Cucinella: “All’estero nascono città-spugna. Qui si parla ancora di calamità”

(Di martedì 22 ottobre 2024) Bologna, 22 ottobre 2024 – “Ci sono progetti ovunque, anche in Cina dove sono stato recentemente, cheno di ‘Sponge City’,che come ‘spugne’ assorbono l’acqua invece di farla scorrere. In Italia manca prima di tutto progettualità, ma se ne puòre”. Vive a Bologna – tra un viaggio transoceanico e l’altro – l’architetto e urbanista di fama mondiale Mario, che l’della notte tra sabato e domenica ieri se l’è ‘ritrovata’ sotto i tacchi. “Sono appena tornato da Osaka, in Giappone, per trovarmi in via Flora allagata – spiega –. In Italia resta drammaticamente evidente il sottodimensionamento delle infrastrutture, soprattutto per la gestione delle reti idrauliche”. Che cosa la preoccupa di più? MARIOARCHITETTO “Ho l’impressione che ci sia timore a vedere il futuro”. In Emilia-Romagna si stando di eventi imprevedibili.