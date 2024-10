Addio Adamo Dionisi, ai funerali dell'attore di Suburra a Roma presenti colleghi e ultras (Di martedì 22 ottobre 2024) Nella basilica di Santa Maria in Trastevere ha avuto luogo la cerimonia funebre dell'attore, tra i protagonisti della serie tv Suburra deceduto all'età di 59 anni per una grave malattia. Tra i partecipanti Sergio e Pietro Castellitto, Valerio Mastandrea, Alessandro Borghi, Mirko Frezza, Francesco Montanari, Vinicio Marchioni. Da segnalare l'omaggio degli "Irriducibili" della Lazio, gruppo ultras di cui Dionisi è stato a capo Tg24.sky.it - Addio Adamo Dionisi, ai funerali dell'attore di Suburra a Roma presenti colleghi e ultras Leggi tutta la notizia su Tg24.sky.it (Di martedì 22 ottobre 2024) Nella basilica di Santa Maria in Trastevere ha avuto luogo la cerimonia funebre, tra i protagonistia serie tvdeceduto all'età di 59 anni per una grave malattia. Tra i partecipanti Sergio e Pietro Castellitto, Valerio Mastandrea, Alessandro Borghi, Mirko Frezza, Francesco Montanari, Vinicio Marchioni. Da segnalare l'omaggio degli "Irriducibili"a Lazio, gruppodi cuiè stato a capo

Addio ad Adamo Dionisi : la scomparsa dell’attore di Suburra - I suoi fan e colleghi lo ricorderanno come un uomo dal grande talento, che ha saputo trasformare le difficoltà in forza e passione per il proprio mestiere. L'articolo Addio ad Adamo Dionisi: la scomparsa dell’attore di Suburra sembra essere il primo su VelvetMag. Dalla prigione ai riflettori Il percorso di Dionisi nel mondo della recitazione è iniziato in un contesto singolare: il carcere. (Velvetmag.it)