Accadde oggi 22 ottobre | Paul Reaney ed altre ricorrenze

22 ottobre: Paul Reaney ed altre ricorrenze Una bandiera del Leeds, sulla quale cucì due Coppe delle Fiere, due campionati, una FA Cup, una Coppa di Lega, un Community Shield. Il 22 ottobre 1944 è nato Paul Reaney. Compiono oggi ottant'anni anche Giulio Sega (11 presenze in Serie A , 200 nel torneo cadetto) e Paul Lambert (vari titoli con il Club Bruges e un secondo posto a Euro '72). Sessanta invece per Paul McStay, vincitore di numerosi titoli con il Celtic. P.S. Abbiamo iniziato questo pezzo con un simbolo e lo concludiamo con un altro vessillo: quello di Luigi Piras, bandiera del Cagliari, nato il 22 ottobre 1954. GLIEROIDELCALCIO.COM (Antonio Capotosto)

