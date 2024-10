Oasport.it - A che ora Berrettini-Tiafoe, ATP Vienna 2024: programma, tv, streaming

(Di martedì 22 ottobre 2024) Dopo la vittoria all’esordio contro l’ungherese Marton Fucsovics, Matteotorna in campo domani per il suo match di secondo turno nell’ATP 500 di. L’avversario del romano sarà l’americano Frances, numero quindici del mondo e quinta testa di serie del torneo, che ha superato il britannico Cameron Norrie. Una partita decisamente importante per, che deve lanciare segnali in chiave azzurra. Queste settimane saranno importanti per il tennista romano per convincere Filippo Volandri a convocarlo in Coppa Davis, con l’ex numero sei del mondo che vuole assolutamente essere protagonista in quel di Malaga. Proprio la sfida conpotrebbe riproporsi in novembre.