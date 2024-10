Zielinski, verso una decisione per Young Boys-Inter: 2 scenari – Sky (Di lunedì 21 ottobre 2024) Zielinski ha saltato l’ultima partita contro la Roma, vinta dall’Inter per 1-0. Ora si ragionerà per Young Boys-Inter di Champions League. ALLARME – L’Inter è in chiara emergenza infortuni. Da poche ore il comunicato che aggiorna sulle condizioni non ottimali di Hakan Calhanoglu, il quale salterà la trasferta di Berna tra Young Boys e Inter, valida per la terza giornata di Champions League. Niente viaggio europeo anche per Francesco Acerbi e Kristjan Asllani. Quest’ultimo ha lavorato a parte nella giornata di oggi e cercherà di recuperare per il match contro la Juventus, in programma domenica alle 18 allo stadio San Siro. Quanto a Piotr Zielinski, arrivano importanti aggiornamenti dal collega di Sky Sport Andrea Paventi. Inter-news.it - Zielinski, verso una decisione per Young Boys-Inter: 2 scenari – Sky Leggi tutta la notizia su Inter-news.it (Di lunedì 21 ottobre 2024)ha saltato l’ultima partita contro la Roma, vinta dall’per 1-0. Ora si ragionerà perdi Champions League. ALLARME – L’è in chiara emergenza infortuni. Da poche ore il comunicato che aggiorna sulle condizioni non ottimali di Hakan Calhanoglu, il quale salterà la trasferta di Berna tra, valida per la terza giornata di Champions League. Niente viaggio europeo anche per Francesco Acerbi e Kristjan Asllani. Quest’ultimo ha lavorato a parte nella giornata di oggi e cercherà di recuperare per il match contro la Juventus, in programma domenica alle 18 allo stadio San Siro. Quanto a Piotr, arrivano importanti aggiornamenti dal collega di Sky Sport Andrea Paventi.

