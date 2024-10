Yulia Navalnaya si vuole candidare alle presidenziali in Russia: “Farò di tutto per far cadere il regime di Putin il prima possibile” (Di lunedì 21 ottobre 2024) Yulia Navalnaya, vedova del leader dell’opposizione russa Aleksei Navalny, ha dichiarato che intende candidarsi alle elezioni presidenziali in Russia una volta terminata l’era di Vladimir Putin. L’annuncio è stato fatto durante un’intervista alla Bbc, in occasione del lancio del libro autobiografico Patriot, che il dissidente morto in carcere a febbraio stava scrivendo in cella. “Quando sarà il momento, parteciperò alle elezioni come candidata”, ha affermato Navalnaya nell’intervista. Ha inoltre dichiarato: “Il mio avversario politico è Vladimir Putin e Farò tutto il possibile per far cadere il suo regime il prima possibile”. Navalnaya è stata inserita lo scorso luglio nella lista dei “terroristi ed estremisti” e sa di rischiare l’arresto se dovesse rientrare in Russia con Putin ancora al potere. Ilfattoquotidiano.it - Yulia Navalnaya si vuole candidare alle presidenziali in Russia: “Farò di tutto per far cadere il regime di Putin il prima possibile” Leggi tutta la notizia su Ilfattoquotidiano.it (Di lunedì 21 ottobre 2024), vedova del leader dell’opposizione russa Aleksei Navalny, ha dichiarato che intende candidarsielezioniinuna volta terminata l’era di Vladimir. L’annuncio è stato fatto durante un’intervista alla Bbc, in occasione del lancio del libro autobiografico Patriot, che il dissidente morto in carcere a febbraio stava scrivendo in cella. “Quando sarà il momento, parteciperòelezioni come candidata”, ha affermatonell’intervista. Ha inoltre dichiarato: “Il mio avversario politico è Vladimirilper faril suoil”.è stata inserita lo scorso luglio nella lista dei “terroristi ed estremisti” e sa di rischiare l’arresto se dovesse rientrare inconancora al potere.

