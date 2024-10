Violento scontro tra auto e vespa, 21enne d’urgenza al Fazzi (Di lunedì 21 ottobre 2024) Dopo quelli registrati nelle ore e nei giorni scorsi, ancora un incidente nel Salento. Un Violento scontro tra auto e vespa, infatti, si è verificato nel pomeriggio di ieri a Lecce e ha visto il ferimento di un ragazzo in sella al mezzo a due ruote. Il sinistro è andato in scena su via merine a nel capoluogo salentino, esattamente all’intersezione con Via Della Francesca. Per cause ancora tutte da chiarire e stabilire, quindi, si è verificato l’impatto tra i due mezzi che ha fatto sbalzare il 21enne dalla vespa, facendolo cadere rovinosamente sull’asfalto. scontro tra auto e vespa, interviene la Polizia Locale Sul posto del Violento scontro tra auto e vespa sono intervenuti immediatamente i sanitari del 118 che hanno trasportato, d’urgenza e con codice rosso, il 21enne alla volta dell’Ospedale Vito Fazzi di Lecce. Leggi tutta la notizia su Dayitalianews.com (Di lunedì 21 ottobre 2024) Dopo quelli registrati nelle ore e nei giorni scorsi, ancora un incidente nel Salento. Untra, infatti, si è verificato nel pomeriggio di ieri a Lecce e ha visto il ferimento di un ragazzo in sella al mezzo a due ruote. Il sinistro è andato in scena su via merine a nel capoluogo salentino, esattamente all’intersezione con Via Della Francesca. Per cause ancora tutte da chiarire e stabilire, quindi, si è verificato l’impatto tra i due mezzi che ha fatto sbalzare ildalla, facendolo cadere rovinosamente sull’asfalto.tra, interviene la Polizia Locale Sul posto deltrasono intervenuti immediatamente i sanitari del 118 che hanno trasportato,e con codice rosso, ilalla volta dell’Ospedale Vitodi Lecce.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Incidente tra auto e vespa a Lecce : ferito un ragazzo - Violento scontro tra un'auto e una vespa nel pomeriggio di oggi su via merine a Lecce, all'intersezione con Via Della Francesca: ferito il ragazzo in sella al mezzo a due ruote. L'impatto... (Quotidianodipuglia.it)

L’analisi di Vespa. Sull’autonomia dialogo tra sordi (anche alleati) - Sarebbe utile, vista la delicatezza del tema, un ragionamento costruttivo invece della campagna politica contro la nuova legge mossa anche da regioni come l’Emilia-Romagna innanzitutto, che nel 2018 si affiancò per prima a Lombardia e Veneto nelle prime richieste di materie autonome, ma anche Campania e Puglia che si associarono successivamente. (Quotidiano.net)

L’oro di Egonu e Sylla scatena gli hater rossi contro Vespa e Vannacci. Il generale : chiederò un autografo - La pallavolista è nata a Cittadella, in provincia di Padova: “I miei erano molto giovani quando lasciarono la Nigeria per ripartire da zero in Italia”. Gli hater rossi danno per scontato che Vespa parli dell’integrazione delle due pallavoliste azzurre, nate e cresciute in Italia, mentre in tutta probabilità si riferisce all’integrazione riuscita delle loro famiglie, arrivate in Italia. (Secoloditalia.it)