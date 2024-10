Thesocialpost.it - Utopia e Coppola in Megalopolis: non c’è più il sogno di una Nuova Roma

(Di lunedì 21 ottobre 2024) La favola, come l’ha chiamata, di Francis Fordoggi nelle sale è un film potente, trasognante, che potrebbe disorientare lo spettatore. Sembra tirato su sotto effetto della LSD, la droga che andava di moda quando il cineasta di origini italiane, lucane per la precisione, era giovane ed alle prime armi. Questo film viene da lontano, è una di quelle idee che rimangono nella testa, come Athena per Zeus, di un artista per decenni, perché c’è altro da fare, da narrare, da illustrare. E poi escono fuori, come figlie, per partenogenesi. Nel frattempo dentro la testa, sino cresciute, si sono sovrapposte, stratificate, ornate, e hanno cominciato a vivere di luce propria.