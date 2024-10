Uomini e Donne, ex corteggiatore di Francesca Sorrentino: “A breve abbandonerà il trono, è ancora innamorata di Manuel Maura!” (Di lunedì 21 ottobre 2024) Simone Florian è stato uno dei protagonisti dell’attuale edizione di Uomini e Donne, nelle vesti di corteggiatore di Francesca Sorrentino. Per Simone non è stata la prima esperienza nel dating show di Canale 5, infatti nel 2020 aveva corteggiato l’allora tronista Jessica Antonini. Di questo e di molto altro ha parlato Simone, intervistato da Lorenzo Pugnaloni per Casa Lollo, partendo proprio dalla differenza riscontrata a distanza di quattro anni: La seconda esperienza a livello di emozioni è stata identica, quando entri la dentro è come la prima volta. La prima volta quantomeno ho avuto modo di farmi conoscere, questa volta no. Ci sono rimasto molto male perchè sono stato bombardato da commenti negativi e penso che questo abbia influito sul mio percorso. Isaechia.it - Uomini e Donne, ex corteggiatore di Francesca Sorrentino: “A breve abbandonerà il trono, è ancora innamorata di Manuel Maura!” Leggi tutta la notizia su Isaechia.it (Di lunedì 21 ottobre 2024) Simone Florian è stato uno dei protagonisti dell’attuale edizione di, nelle vesti didi. Per Simone non è stata la prima esperienza nel dating show di Canale 5, infatti nel 2020 aveva corteggiato l’allora tronista Jessica Antonini. Di questo e di molto altro ha parlato Simone, intervistato da Lorenzo Pugnaloni per Casa Lollo, partendo proprio dalla differenza riscontrata a distanza di quattro anni: La seconda esperienza a livello di emozioni è stata identica, quando entri la dentro è come la prima volta. La prima volta quantomeno ho avuto modo di farmi conoscere, questa volta no. Ci sono rimasto molto male perchè sono stato bombardato da commenti negativi e penso che questo abbia influito sul mio percorso.

