Università di Pisa: nuova convenzione con la cooperativa Santa Chiara

Pisa, 21 ottobre 2024 – Il Comitato Unico di Garanza dell'Università di Pisa ha annunciato di aver stipulato una nuova convenzione con la cooperativa scolastica Santa Caterina, con lo scopo di rispondere in modo concreto alle esigenze della comunità universitaria, garantendo la possibilità di usufruire di strutture scolastiche e di doposcuola qualificate per i propri figli e figlie. La convenzione stipulata con la cooperativa Santa Caterina si va ad inserire nell'ambito delle iniziative previste dal Gender Equality Plan dell'Ateneo, volte a favorire il benessere organizzativo attraverso la conciliazione dei tempi di vita, lavoro, studio e ricerca per tutti i membri della comunità universitaria Pisana.

