Formiche.net - Una zona cuscinetto con più Unifil. La proposta italiana a Bibi

(Di lunedì 21 ottobre 2024) Netanyahu, Katz e Mustafa. Tre incontri, delicati e complessi, che il governo italiano ha voluto fortemente e che hanno visto il ministro degli esteri Antonio Tajani in missione in Israele e Palestina. Da un lato la posizione del governo di Roma, che non smette di invocare il cessate il fuoco e una via di uscita “umanitaria” al campo di battaglia a Gaza. Dall’altro la promessa strappata aNetanyahu circa il contingente impegnato in Libano, situazione che interessa da vicino l’Italia dopo gli attacchi alla base. Qui Gerusalemme All’omologo israeliano, Israel Katz, Tajani ha espresso “la solidarietà e il sostegno del governo italiano sul tema del rilascio degli ostaggi ancora nelle mani di Hamas”.