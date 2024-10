Tvpertutti.it - UeD anticipazioni dal 21/10 al 23/10: nuova chance per Mario Cusitore

(Di lunedì 21 ottobre 2024) Secondo ledi UeD, nelle prossime puntate, che andranno in onda su Canale 5 dal 21 al 23 ottobre 2024, si inizierà dal Trono Classico. Al centro dell'attenzione ci sarà innanzitutto Martina De Ioannon, la quale avrà qualcosa da dire al corteggiatore Ciro. Per quanto riguarda Michele Longobardi, invece, il ragazzo avrà un nuovo confronto con la corteggiatrice Amal. Passando al Trono Over, invece, vedremo che perci saranno delle novità, specie da parte di Margherita. In studio, poi, arriveranno delle nuove dame e dei nuovi cavalieri, alcuni dei quali saranno tenuti, mentre altri dovranno andare via.Uomini e Donne Trono Classico: Martina arrabbiata, Michele prende una decisione Nelle prossime puntate di Uomini e Donne, Martina De Ioannon avrà una discussione con Ciro.