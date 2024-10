The Penguin episodio 5: gli Easter Egg e i riferimenti DC (Di lunedì 21 ottobre 2024) The Penguin episodio 5: gli Easter Egg e i riferimenti DC Attenzione! Questo episodio contiene SPOILER per l’episodio 5 di The Penguin L’episodio 5 di The Penguin offre una raccolta di emozionanti Easter Egg da The Batman, molteplici riferimenti alla DC Comics e persino un potenziale collegamento con Batman Il Ritorno di Tim Burton. Mentre Sofia Falcone (Cristin Milioti) sta finalmente reclamando il suo legittimo posto al tavolo, Oz Cobb (Colin Farrell) affronta i Maroni prima di stabilire il suo Quartier Generale negli inferi di Gotham entro la fine dell’episodio 5 di The Penguin. Pertanto, ci sono diversi cenni e anticipazioni di quello che vedremo mentre entrambi i personaggi si dirigono verso uno scontro epico. Nell’episodio 5 di The Penguin, Sofia ha preso il controllo della famiglia criminale Falcone e l’ha ribattezzata Gigante, in onore della sua defunta madre Isabela Gigante. Leggi tutta la notizia su Cinefilos.it (Di lunedì 21 ottobre 2024) The5: gliEgg e iDC Attenzione! Questocontiene SPOILER per l’5 di TheL’5 di Theoffre una raccolta di emozionantiEgg da The Batman, molteplicialla DC Comics e persino un potenziale collegamento con Batman Il Ritorno di Tim Burton. Mentre Sofia Falcone (Cristin Milioti) sta finalmente reclamando il suo legittimo posto al tavolo, Oz Cobb (Colin Farrell) affronta i Maroni prima di stabilire il suo Quartier Generale negli inferi di Gotham entro la fine dell’5 di The. Pertanto, ci sono diversi cenni e anticipazioni di quello che vedremo mentre entrambi i personaggi si dirigono verso uno scontro epico. Nell’5 di The, Sofia ha preso il controllo della famiglia criminale Falcone e l’ha ribattezzata Gigante, in onore della sua defunta madre Isabela Gigante.

