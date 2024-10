Tennis, Berrettini batte Fucsovics a Vienna. Arnaldi fuori a Basilea (Di lunedì 21 ottobre 2024) (Adnkronos) – Torna a vincere Matteo Berrettini. A Vienna il Tennista azzurro ha battuto in due set l'ungherese Fucsovics con il punteggio di 7-5, 6-4. Primo parziale molto equilibrato, con Berrettini che riesce a portalo a casa 7-5. Nel secondo sale il livello di Tennis dell'azzurro, che trova il break e conquista il match chiudendo Tennis, Berrettini batte Fucsovics a Vienna. Arnaldi fuori a Basilea L'Identità. Lidentita.it - Tennis, Berrettini batte Fucsovics a Vienna. Arnaldi fuori a Basilea Leggi tutta la notizia su Lidentita.it (Di lunedì 21 ottobre 2024) (Adnkronos) – Torna a vincere Matteo. Ailta azzurro ha battuto in due set l'ungheresecon il punteggio di 7-5, 6-4. Primo parziale molto equilibrato, conche riesce a portalo a casa 7-5. Nel secondo sale il livello didell'azzurro, che trova il break e conquista il match chiudendoL'Identità.

ATP Vienna 2024 : buona la prima per Matteo Berrettini - Fucsovics battuto senza mai correre rischi - Spettacolare per Matteo il dato di punti vinti sulla prima: 32/37, l’86%, il che, sette ace a parte, è sintomo di una giornata davvero di primo livello. Serve un’ora e 47 minuti al capitolino per guadagnarsi la vittoria all’interno della Wiener Stadthalle. Di qui in avanti, l’azzurro riesce sempre meglio a leggere il servizio di Fucsovics, senza sostanzialmente più concedergli tregua. (Oasport.it)