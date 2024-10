Ildifforme.it - Tajani: “I magistrati? Si lamentano di Vannacci e poi fanno la stessa cosa”

Leggi tutta la notizia su Ildifforme.it

(Di lunedì 21 ottobre 2024) Il vicepremier forzista ha ribadito che la magistratura deve rimanere estranea dalle correnti politiche e allo stesso tempo non deve superare i limiti imposti dal suo potere; solo così è possibile la convivenza in un unico sistema, dove ogni potere ha i suoi compiti e i suoi confini. La scelta dei Paesi sicuri, in relazione all'intesa Italia-Albania, secondo il ministro non fa parte delle competenze possedute daiL'articolo: “I? Sidie poila” proviene da Il Difforme.