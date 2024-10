Straniero aggredisce vigili e poliziotti, ucciso da un agente: «Sotto choc, non volevo ammazzarlo» (Di lunedì 21 ottobre 2024) VERONA - I colleghi e i superiori lo considerano uno dei più esperti. L?agente della Polizia ferroviaria di Verona che ha ucciso il 26enne originario del Mali, sa di poter essere Ilgazzettino.it - Straniero aggredisce vigili e poliziotti, ucciso da un agente: «Sotto choc, non volevo ammazzarlo» Leggi tutta la notizia su Ilgazzettino.it (Di lunedì 21 ottobre 2024) VERONA - I colleghi e i superiori lo considerano uno dei più esperti. L?della Polizia ferroviaria di Verona che hail 26enne originario del Mali, sa di poter essere

Verona - aggredisce agenti con coltello : uomo ucciso da poliziotto a Porta Nuova - . Lo precisa una nota congiunta della Procura della Repubblica e della Questura. Le fonti investigative hanno escluso che l'accaduto possa essere ricondotto ad una matrice terroristica. L'agente avrebbe risposto all'aggressore armato di coltello, già noto alle forze dell'ordine per reati legati alla droga, esplodendo tre colpi di arma da fuoco uno dei quali l'ha raggiunto al petto. (Tg24.sky.it)

Tragico affrontamento a Verona : un giovane aggredisce i poliziotti e viene ucciso - La Procura e la Questura di Verona hanno emesso una nota ufficiale, in cui si evidenziava come l’agente intervenuto avesse agito in risposta a un’aggressione. Ci si interroga anche sull’efficacia delle politiche di integrazione per i migranti e sulla possibilità di migliorare le condizioni sociali di questi giovani, affinché episodi come quello di Verona non si ripetano in futuro. (Gaeta.it)

Giovane ucciso da un agente a Verona - Salvini esulta : “Non ci mancherà”. Le opposizioni : “Semina odio - una vergogna” - Seminare odio fa male a tutti”. it. Per il vicesegretario della Lega Andrea Crippa, “il poliziotto non deve essere indagato perché si tratta di un caso di legittima difesa”, ha detto ad Affaritaliani. Al rammarico per la perdita di una vita umana si unisce la grande solidarietà alla Polizia Ferroviaria e alla Polizia Locale coinvolte nell’aggressione” ha dichiarato Zivelonghi. (Ilfattoquotidiano.it)